Все области Кыргызстана превысили лимит потребления электроэнергии

В 2017 году все области превысили лимит потребления электроэнергии. Об этом на заседании республиканского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду-2017/2018 сказал глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.

«По «Северэлектро» превышение составило 400 миллионов киловатт-часов, по «Востокэлектро» — 120 миллионов, «Ошэлектро» — 120 миллионов, «Джалал—Абадэлектро» — 150 миллионов киловатт-часов», — сказал Айбек Калиев.

Он отметил, что основная причина превышения лимита — затяжной осенне-зимний период 2016-2017 годов (180 дней).