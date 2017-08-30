Кыргызстан перевыполнил план экспорта электроэнергии

Кыргызстан за 7 месяцев экспортировал 573,1 миллиона киловатт-часов при плане в 410 миллионов. Об этом сообщили на заседании республиканского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду-2017/2018.

По данным штаба, за 7 месяцев в стране выработано 8 миллиардов 848 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Тэплоэлектроцентрали выработали 619 миллионов киловатт-часов, гидроэлектростанции — 8 миллиардов 124, ОАО «Чакан ГЭС» — 103,7 миллиона киловатт-часов.

Как отмечается, экспорт электроэнергии осуществлен благодаря накоплению воды в Токтогульском водохранилище.