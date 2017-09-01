Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Оглянуться не успели, лето красное прошло... Но мы решили его продлить — хотя бы у себя в головах (и нет, у нас не биполярное расстройство).

Погода радует. Сегодня, 1 сентября, в Бишкеке без осадков и +33. Улыбаемся и пашем, господа. А тем, кто лежит на прекрасном пляже Иссык-Куля, желаем не сгореть: это все еще возможно.

Перекрытые дороги

В связи с празднованием Дня независимости сегодня ограничат движение в центре города:

— на проспекте Чуй — от улицы Т.Молдо до Тыныстанова;

— на улице Т.Молдо — от проспекта Чуй до улицы Киевской;

— на улице Логвиненко — от проспекта Чуй до Киевской;

— на бульваре Эркиндик — от проспекта Чуй до Киевской.

Но если эти улицы перекрыли только на два дня, то есть в городе и дороги, движение на которых давно ограничено в рамках их реконструкции и из-за ремонта теплосетей. Вот некоторые из них:

— Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

— К.Акиева — от Токтогула до Киевской;

— Турусбекова — от Чуйкова до проспекта Жибек Жолу.

— Орозбекова — от проспекта Жибек Жолу до Саадаева.

— Рыскулова — от бульвара Молодой Гвардии до Турусбекова.

С полным списком перекрытых из-за ремонта дорог можно ознакомиться здесь.

Люди, которые меняли мир

Недавно мы рассказывали о первой публикации «Тарзана». А сегодня день рождения его создателя — американского писателя Эдгара Берроуза. Он появился на свет 142 года назад — 1 сентября 1875-го.

Фото из Интернета. Английский писатель Эдгар Берроуз

Берроуз начал писательскую деятельность уже в зрелом возрасте. На момент первой публикации — в 1912-м — ему было 37. Тогда в журнале All-Story вышел роман «Под лунами Марса».

Кстати, Берроуз был далеко не обеспеченным человеком. Борьба за существование научила его не пренебрегать никаким заработком. Он, конечно, не верил, что его «писанину» кто-то напечатает, но все-таки послал рукопись в редакцию.

Подписал роман «говорящим» псевдонимом Normal Bean — «нормальный парень». Он надеялся таким образом дать понять и редактору, и гипотетическим читателям: автор, в общем, осознает все безумие своего поступка, но, в сущности, вполне в своем уме.

Редактором по самотеку в All Story в то время был Томас Ньюэлл Меткаф, и именно ему принадлежит честь открытия миру имени едва ли не самого популярного писателя XX века.

Правда, задуманная Берроузом игра с псевдонимом была, видимо, слишком сложна для журнала: то ли сам Меткаф, то ли кто-то из корректоров исправил «Normal» на обычное «Norman» и свел на нет всю затею. Но предотвратить триумф такая мелочь не могла.

«Тарзан» вышел в том же 1912 году. Этот цикл стал самым популярным в творчестве Берроуза. Вслед за ним романы Берроуза начали выходить из печати один за другим. Он стал автором многочисленных супербестселлеров.

Особенно значителен вклад писателя в жанры «планетарного романа» и sword and planet, а также в жанр фантастико-приключенческих повествований о затерянных мирах и цивилизациях.

Всего Берроуз написал 11 романов в цикле «Марсиане», 26 романов о Тарзане, семь — о находящемся внутри полой Земли Пеллюсидаре, четыре — о Карсоне Нэпире и его приключениях на Венере и множество других книг, среди которых есть вестерны, исторические романы о каменном веке, средневековье.

Во время Второй мировой войны Берроуз был самым старым (и самым знаменитым) военным корреспондентом на тихоокеанском театре военных действий.

Эдгар Райс Берроуз скончался 19 марта 1950 года в Энсино (Калифорния) от инфаркта миокарда.

Памятные даты

«Айт маарек болсун!» — с такими словами входят в дом гости в этот день. «Бирге болсун!» — отвечают на поздравительное приветствие. Сегодня мы отмечаем Курман айт. Редакция ИА «24.kg» поздравляет всех с праздником!

Не забываем, что 1 сентября начинается новый учебный год во всех школах Кыргызстана. Родители, крепитесь! Мы в вас верим!

Если в вашей семье принято делать милые презенты на такие даты, отлично подойдут изделия из китайского фарфора. Как удачно: и совет дали, и к следующему событию подвели.

1 сентября 1712 года миссионер Франсуа Ксавье д’Антреколь, находясь в Китае, отправил во Францию письмо, раскрывающее секрет изготовления китайского фарфора. Так Европа получила технологию производства фарфора.

Фото из Интернета. Изделия из китайского фарфора

История развития фарфора в Китае насчитывает тысячелетие. Точная дата возникновения неизвестна. Некоторые источники относят его возникновение к династии Хань (206-221 гг. н.э.), эпохе Троецарствия (220-280 гг. н.э.), периоду Шести династий (220-589 гг. н.э.) и династии Тан (618-906 гг. н.э.)

Любите ли вы кино, как любим его мы? Кажется, этот вопрос чаще остальных звучал в нашей рубрике. Ну а как не восхищаться этим прекрасным фантазийным миром? И сегодня нам есть о чем рассказать.

115 лет назад во Франции состоялась премьера первого в мире научно-фантастического фильма «Путешествие на Луну» по мотивам произведения Жюля Верна режиссера Жоржа Мельеса.





Этот фильм стал одним из самых знаменитых работ режиссера. Как, вы не слышали о Мельеме? Ребята, это надо срочно исправлять!

Он является автором знаменитой в свое время миниатюры, в которой в одном кадре у человека голова была, а в другом отсутствовала. Возникало ощущение, что голову человеку отрубают буквально на глазах у зрителя. Это производило шокирующее впечатление.

За это современники прозвали Мельеса, увлекавшегося разного рода оккультизмами и мистификациями, Мефистофельесом.

Уже в 1896 году он нашел способ создания первых спецэффектов, основанных на стоп-кадре, покадровой съемке, двойной и многократной экспозиции, ускоренной и замедленной протяжке пленки, кашировании. Гений своего времени!

Многие фильмы Мельеса сняты как театральные постановки со спецэффектами. Мельес сам писал сценарии, разрабатывал декорации и ставил мизансцены. Для его кинопостановок характерны минимальная «глубина кадра» и неподвижная камера.

Умело примененный трюк, при помощи которого можно сделать видимыми сверхъестественные, воображаемые, нереальные явления, позволяет создавать в истинном смысле этого слова художественные зрелища, дающие огромное наслаждение тем, кто может понять, что все искусства объединяются для создания этих зрелищ. Жорж Мельес

Режиссер закончил свои дни в пансионе для престарелых актеров. Биография Жоржа Мельеса частично описана в фильме «Хранитель времени». Он не претендует на историческую достоверность, да и рассказ там ведется вовсе не о великом режиссере, но посмотреть его стоит. Отличный выбор для уютного пятничного вечера.





А вот в России, вернее, в СССР, 1 сентября 1961 года на телеэкране появилась передача «Спокойной ночи, малыши!».

Первые выпуски были исполнены в виде картинок с закадровым текстом. Затем появились кукольные спектакли и небольшие пьесы, в которых играли артисты МХАТа и Театра сатиры. В кукольных спектаклях действовали Буратино и заяц Тепа (первые герои передачи), куклы Шустрик и Мямлик.

Старое доброе черно-белое телевидение. Как оно прекрасно! Взгляните сами.

Не хотелось говорить о печальном, но, увы, не выйдет. Дело в том, что 1 сентября связано и с одной из величайших катастроф XX века — крушением «Титаника».

32 года назад — в 1985-м — совместная американо-французская экспедиция обнаружила место залегания «Титаника» на глубине 3750 метров.

С тех пор поднято около пяти тысяч артефактов, обнаруженных среди обломков. У останков корабля побывало множество подводных лодок, субмарины доставляли туда туристов.





У кого намечаются тои

День рождения отмечает полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов. Он родился 1 сентября 1966-го (51 год) в селе Джаны-Куч Ат-Башинского района.

Начинал трудовую деятельностьАманбай Кайыпов в 1990 году в должности заместителя председателя комитета комсомола КНУ имени Ж.Баласагына. В разные годы был заместителем директора СШ имени Ж.Кайыпова в родном районе и замдиректора ОсОО «Дордой базары».

Фото из Интернета. Полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов

Политическую карьеру начал в 2011 году депутатом Бишкекского городского кенеша, был председателем постоянной комиссии по бюджету и финансам и спикером городского парламента, лидером фракции СДПК и коалиционного большинства БГК.

С 3 декабря 2013 года стал полномочным представителем правительства в Нарынской области.

Куда сходить

Культура

В торговом центре «АЮ Grand Comfort» в 10.00 начнется VII ежегодная ярмарка HALAL EXPO KG 2017.

Здесь вы сможете ознакомиться с халал-продукцией и услугами и приобрести их по ценам ниже рыночных. Также вас ждут развлекательная программа, мастер-классы, тренинги и многое другое.

Спорт

Какие соревнования и турниры проходят в эти дни — в нашем «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.