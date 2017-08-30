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Общество

Военнослужащие Кыргызстана примут участие в учениях ПВО в России

Более двух тысяч военнослужащих из шести стран СНГ, включая Кыргызстан, примут участие в учениях ПВО «Боевое содружество-2017». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как отмечается, учения объединенной системы ПВО СНГ пройдут с 4 по 8 сентября на полигоне «Ашулук» в Астраханской области.

«В совместном учении «Боевое содружество-2017» кроме России примут участие подразделения войск ПВО пяти стран СНГ: Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Армении. Остальные участники объединенной системы ПВО СНГ прибудут в качестве наблюдателей», — рассказали в Минобороны.

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В ходе подготовки к учениям приведено в высшую степень боевой готовности объединение ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) России. Авиационные соединения готовятся к перелету на полигон «Ашулук». Зенитныо-ракетные и радиотехнические подразделения перебросят авиационным и железнодорожным транспортом.

«Всего в учениях примут участие более двух тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», комплексы «Панцирь-С», а также стратегические бомбардировщики Ту-22М3», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, в маневрах задействуют истребители МиГ-29, Су-27 и Су-30, бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, многофункциональные авиационные комплексы Су-34, перехватчики МиГ-31, вертолеты Ми-8АМТШ и другую технику.
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