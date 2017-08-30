Адвокаты Аиды Саляновой заявили судье седьмой отвод

В суде по делу экс-министра юстиции и генерального прокурора Аиды Саляновой адвокаты заявили седьмой отвод председательствующему судье Кубанычбеку Касымбекову.

Шестой отвод он отклонил. Адвокат Чинара Джакупбекова пояснила, что судья больше не должен вести процесс, так как не усмотрел противоречий в показаниях свидетелей, данных ими на следствии и позже в суде. Прокуроры тут же упрекнули защитников в умышленном затягивании процесса.

Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, она, будучи в 2010 году министром юстиции, незаконно возобновила лицензию Алексею Елисееву, в отношении котрого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР.