Сотрудники милиции не хотели пускать на суд Саляновой Ондоруша Токтонасырова

Перед началом судебного заседания по делу экс-министра юстиции и генерального прокурора произошла словесная перепалка. Милиция не хотела пускать на процесс правозащитников и гражданских активистов — Ондоруша Токтонасырова и Каныбека Мырзаканова.

Общественные защитники Аиды Саляновой Канат Сыдыков и Рабига Сыдыкова стали возмущаться и заявили, что это решение не судьи Кубанычбека Касымбекова, председательствующего на процессе, а распоряжение прокуроров.

«Вы не имеете права давать такие указания. Не стоит жить только сегодняшним днем. Вы не всю жизнь будете прокурорами», — напомнила Рабига Сыдыкова.

«Кто вы такая, чтобы такие вещи заявлять?» — попытался парировать прокурор Нурлан Тагаев, но сторонники Аиды Саляновой прервали его.

Милиционер попытался вывести из зала все же прошедшего на заседание Ондоруша Токтонасырова, который принес с собой плакаты. «Но я же не разворачиваю их в зале суда, никаких экстремистских призывов они не содержат, почему я должен выйти?» — заявил активист. Пока он остается в зале.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении служебным положением, когда она, по версии следствия, в 2010 году, будучи министром юстиции, незаконно продлила лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР.