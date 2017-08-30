Кыргызстанцы не пострадали в результате урагана «Харви» в США

В результате урагана «Харви» и масштабного наводнения в городе Хьюстон (Техас, США) никто из кыргызстанцев не пострадал. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Кыргызстана.

По его данным, посольство нашей страны в США и Канаде продолжает поддерживать связь с соотечественниками, проживающими в регионе, а также отслеживать ситуацию в данной части США, где продолжаются обильные осадки.

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Посольство рекомендует кыргызстанцам, находящимся в районе наводнения в штате Техас, следовать рекомендациям местных властей, в случае экстренных случаев звонить по следующим номерам:

Police, firefighters or ambulance: 911 или (713) 884-3131

City of Houston (Emergencies) 311 или (713) 837-0311

FEMA (Federal Emergency Management Agency) 1 (800) 525-0321

Harris County (713) 755-5000

Houston American Red Cross (713) 526-8300, (866) 526-8300

Flood Control (713) 684-4000

Houston TranStar (Transportation and Emergency Services) (713) 881-3244

Также посольство по-прежнему рекомендует всем кыргызстанцам временно отказаться от поездок в данный регион США.

Контактный номер телефона посольства (для чрезвычайных ситуаций) +1 (202) 256-2924 доступен для граждан КР круглосуточно.

Напомним, 25 августа 2017 года в штате Техас из-за урагана началось наводнение, и, по последним данным, оно унесло жизни 30 человек.