Кыргызстанцы не пострадали в результате урагана «Харви» в США

В результате урагана «Харви» и масштабного наводнения в городе Хьюстон (Техас, США) никто из кыргызстанцев не пострадал. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Кыргызстана.
По его данным, посольство нашей страны в США и Канаде продолжает поддерживать связь с соотечественниками, проживающими в регионе, а также отслеживать ситуацию в данной части США, где продолжаются обильные осадки.
Посольство рекомендует кыргызстанцам, находящимся в районе наводнения в штате Техас, следовать рекомендациям местных властей, в случае экстренных случаев звонить по следующим номерам:
Police, firefighters or ambulance: 911 или (713) 884-3131
City of Houston (Emergencies) 311 или (713) 837-0311
FEMA (Federal Emergency Management Agency) 1 (800) 525-0321
Harris County (713) 755-5000
Houston American Red Cross (713) 526-8300, (866) 526-8300
Flood Control (713) 684-4000
Houston TranStar (Transportation and Emergency Services) (713) 881-3244
Также посольство по-прежнему рекомендует всем кыргызстанцам временно отказаться от поездок в данный регион США.
Контактный номер телефона посольства (для чрезвычайных ситуаций) +1 (202) 256-2924 доступен для граждан КР круглосуточно.
Напомним, 25 августа 2017 года в штате Техас из-за урагана началось наводнение, и, по последним данным, оно унесло жизни 30 человек.