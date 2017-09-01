ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом

«Айт маарек болсун!» — с такими словами входят в дом гости в этот день. «Бирге болсун!» — отвечают на поздравительное приветствие.

Курман айт — это праздник жертвоприношения, который издревле отмечают мусульмане. Историю его происхождения запечатлел сюжет из Корана, рассказывающий о преданности патриарха Ибрагима, который готов был принести сына Исмаила в жертву Богу. Всевышний оценил добродетель истинного мусульманина и сохранил ему сына, заменив его барашком.

Курман айт — это не только дань религии, но и стремление человека к духовному очищению, всепрощению, проявлению милосердия и сострадания к тем, кто нуждается в помощи и духовной опоре. В дни священного праздника важно претворить помыслы в хорошие деяния. И тогда будут спокойствие и гармония в душе, мир в семьях и в нашем общем доме — Кыргызстане.

ИА «24.kg» поздравляет читателей и всех кыргызстанцев с Курман айтом. Мира, добра и здоровья вам и всем вашим близким и родным!