Адвокатам Аиды Саляновой отказали в очередном отводе судьи

Адвокатам экс-министра юстиции и генерального прокурора Аиды Саляновой в пятый раз отказали в отводе судьи Ленинского районного суда Кубанычбека Касымбекова. Процесс продолжается.

Отметим, юрист, представляющая интересы Аиды Саляновой, Чинара Джакупбекова заявила, что судья Касымбеков предвзято ведет судопроизводство и небеспристрастен. Она упрекнула его в том, что он повторяет «подвиг» своего коллеги из Первомайского районного суда Айбека Эрниса уулу, приговорившего депутата парламента Омурбека Текебава и экс-главу МЧС Дуйшенкула Чотонова к восьми годам тюрьмы.

В суде продолжается исследование материалов. После даст показания подсудимая. Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении служебным положением, когда она, по версии следствия, будучи министром юстиции в 2010 году, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого на тот момент были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР.