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Общество

ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с Днем независимости

В этом году наша республика отмечает 26-летие со дня обретения независимости. Именно 31 августа 1991 года Верховный Совет Кыргызстана принял декларацию о государственной независимости, завершив процесс выхода из состава СССР.

За эти годы Кыргызстан учился жить самостоятельно, по-новому налаживать связи с такими же бывшими советскими республиками, проводить реформы, пытался найти свой путь. Многое не получилось, но наша страна и ее народ продолжают двигаться вперед, несмотря ни на что.

Но не будем в этот день о грустном, ведь День независимости — это главный государственный праздник Кыргызстана, праздник национального единства и согласия.

ИА «24.kg» поздравляет читателей и всех кыргызстанцев с праздником. Наш коллектив желает вам и вашим родным и близким счастья, здоровья, мужества и стойкости!
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