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Общество

Судья по делу Аиды Саляновой отказывается отложить заседание

Судья Ленинского районного суда Кубанычбек Касымбеков, председательствующий на процессе по делу экс-министра юстиции и генерального прокурора Аиды Саляновой, отказался отложить заседание. 

У Аиды Саляновой заболел ребенок, и она предоставила сегодня больничный лист. Ее адвокаты ходатайствуют о переносе слушаний, так как их подзащитная должна находиться в больнице с дочкой. Но судья Касымбеков отклонил ходатайство.

Накануне, отметим, прокуроры требовали обеспечить принудительный привод Аиды Саляновой, но она сегодня пришла на заседание суда сама. На процессе продолжится исследование материалов дела. Из семи томов закончили три. После даст показания подсудимая. 

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении служебным положением, когда она, по версии следствия, будучи министром юстиции в 2010 году, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого на тот момент были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР. 
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