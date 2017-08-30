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Общество

В России нелегальным мигрантам грозят новые штрафы

Нелегальным мигрантам в России грозят новые штрафы. Вводятся ограничения, которые ранее законодательно не прописывались, сообщили российские СМИ.

Уточняется, что Кодекс об административных правонарушениях в России дополнят новыми статьями, касающимися приехавших на заработок мигрантов. Проект изменений поступил на подпись президенту России Владимиру Путину.

Так, нарушение правил пересечения границы рядовыми иностранными лицами и транспортными средствами повлечет наложение административного штрафа в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей (ранее он не взимался).

Штрафы для должностных и юридических лиц сохраняются — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей и от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.
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