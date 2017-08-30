В Екатеринбурге открылся первый на Урале миграционный центр. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на заместителя начальника Главного управления по вопросам внутренней миграции МВД РФ Александра Аксенова.

Традиционными лидерами по въезду в регион являются граждане Таджикистана (за последние три года их доля во внешнем миграционном притоке увеличилась с 36 до 46 процентов) и Кыргызстана (снижение с 23 до 19 процентов). Из стран с визовым порядком въезда лидером остается Китай (9 процентов).

Миграционный центр сможет принимать около 400 человек в день. Мигранты получат полный комплекс услуг — пройдут медицинское освидетельствование, где сдадут кровь на ВИЧ и другие болезни, сделают флюорографию.