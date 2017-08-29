За препятствование проезду бригад «cкорой» в Бишкеке оштрафовали 14 водителей

Бишкекская станция скорой медицинской помощи и Патрульная милиция провели совместный рейд «Маяк». В реузльтате оштрафовали 14 водителей, которые не уступали дорогу машинам «cкорой».

В пресс-службе УПМ рассказали, что рейд провели для того, чтобы водители начали пропускать машины пожарной службы, милиции и cкорой помощи.

«В последнее время заметно, как в Бишкеке относятся к таким автомобилям, не пропускают и грубят их водителям. В целях профилактики в дальнейшем также будут проводиться подобные рейды для обеспечения беспрепятственного проезда спецтранспорта», — пояснили в пресс-службе Патрульной милиции.

Каждый из 14 водителей, не уступивших дорогу бригадам медиков, оштрафован на 500 сомов.