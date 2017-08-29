Пять лет условно за бутылку водки

Ысык-Атинский районный суд вынес решение по уголовному делу двух женщин, избивших подругу. Суд установил, что подсудимые, будучи нетрезвыми, избили собутыльницу, отобрали сотовые телефоны и сбежали.

Подсудимые вину признали полностью и, раскаявшись, пояснили, что приехали к потерпевшей в гости, сидели, выпивали, потом ее муж пошел топить баню, а они остались втроем и поссорились, не поделив бутылку водки. Словесная перепалка перешла в драку.

Суд признал женщин виновными и назначил каждой наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Испытательный срок — два года.