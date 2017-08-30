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Общество

В Бишкеке завершают установку нового колеса обозрения. Обсуждается цена

В Бишкеке завершается установка нового колеса обозрения. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор парка имени Панфилова Дмитрий Петров.

Планировалось, что аттракцион запустят к Дню независимости — 31 августа.

«Кабинки навесили, идут пусконаладочные работы. Необходимо еще закончить работы по благоустройству — уложить брусчатку, установить навесы, обкатать колесо. Это все занимает время. Запустим приблизительно в сентябре», — сказал Дмитрий Петров.

Новое колесо отвечает всем современным требованиям безопасности и качества. Произведено в России, его высота — 50 метров (почти в два раза больше прежнего). Часть его кабинок остеклена и имеет систему отопления и кондиционирования. Это позволит эксплуатировать аттракцион зимой.

«По предварительным данным, прокатиться на колесе обозрения взрослые смогут примерно за 150 сомов, детям подешевле. Но детально этот вопрос мы еще не обсуждали», — заметил директор парка.
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