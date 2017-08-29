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Общество

Алмазбек Атамбаев: Цена на газ в Кыргызстане будет снижаться

«Цена на газ будет только снижаться», — сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на церемонии закладки капсулы в фундамент школы, которую намерена построить компания «Газпром Кыргызстан» в южной части Бишкека.

По словам главы государства, на момент передачи «Кыргызгаза» российской компании страна покупала газ у Узбекистана по цене от $250 до $280 за тысячу кубометров, а сейчас она составляет $150.

Теперь правительство Кыргызстана, его руководители не ночуют в ожидании нового года в соседней стране, в соседних правительствах, не клянчат, как подачку, газ, не отдают спорные территории.

Алмазбек Атамбаев
Он отметил, что решение отдать газовую отрасль российской компании было одной из составляющих в целом комплексе мер по достижению энергетической независимости.

«Было много инвесторов, в том числе из России, но такого надежного, порядочного, как «Газпром», которым руководит Алексей Миллер, не припомню», — сказал президент.
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