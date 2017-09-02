Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Кыргызстане продолжаются неожиданные каникулы. К сожалению, не у всех... Зато в Бишкеке по-прежнему без осадков и жарко — до 32 градусов тепла.

Отключения света

В Бишкеке в связи с ремонтом на линиях и подстанциях света не будет в следующих районах:

9.00–17.00 — 8-й микрорайон, 28-30, 31Б;

9.00–18.00 — улицы Бакаева, Ахунбаева.

Перекрытые дороги

Не забывайте, что в городе по-прежнему ограничено движение транспорта из-за реконструкции и ремонта теплосетей на некоторых улицах столицы:

Орозбекова — от проспекта Жибек Жолу до Саадаева.

К.Акиева — от Токтогула до Киевской.

Толстого — от Чолпон-Атинской до Ауэзова.

Турусбекова — от Чуйкова до проспекта Жибек Жолу.

Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

Рыскулова — от бульвара Молодой Гвардии до Турусбекова.

С полным списком перекрытых из-за ремонта дорог можно ознакомиться здесь.

Люди, которые меняли мир

На фильмах с участием этого актера выросло не одно поколение в Советском Союзе. Да и сейчас картины, в которых он великолепно сыграл, постоянно транслируют по телевидению. Ну разве вы не видели «Джентльменов удачи» или «Обыкновенное чудо»? Да, речь именно о великом актере Евгении Леонове, которому сегодня исполнился бы 91 год.

Фото Валентина Мастюкова/Фотохроника ТАСС. Народный артист РСФСР Евгений Леонов, 1973 год

Родился он в 1926 году в Москве в семье инженера и домохозяйки. По воспоминаниям Евгения Павловича, еще в четвертом классе его заметил режиссер, который подыскивал «смешного, пухлого мальчишку» для съемок в фильме. Леонова пригласили на студию, но в последний момент «то ли родители не пустили, то ли испугался, застеснялся», но в кино не попал. Но в пятом классе он все-таки записался в школьный драмкружок.

Но после школы Евгений Леонов попытался пойти по стопам отца, поступив в авиационный техникум. Но проучился он там всего до третьего курса, после чего перешел на драматическое отделение Московской экспериментальной театральной студии.

Глуховатый хриплый голос Евгения Леонова мгновенно узнаваем. Именно им говорит советский Винни-Пух.

В 1954 году Евгений Леонов снялся в первой эпизодической роли в картине Владимира Немоляева «Морской охотник». Но слава к актеру пришла после выхода на экраны фильма «Полосатый рейс». Он сыграл много отрицательных героев, но подарил им силой своего таланта неповторимый шарм и обаяние. Стоит вспомнить короля, «деспота и тирана», из «Обыкновенного чуда»:

Интересно, что для фильмов актер практически не гримировался, поэтому сыгранные им герои носят его внешность.

Кстати, главного героя книги Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» Бильбо Бэггинса рисовал для издательства «Детская литература» художник-иллюстратор Михаил Беломлинский именно с Евгения Леонова.

Фото из Интернета. В хоббите сложно не узнать актера Евгения Леонова

Памятные даты

В Нарынской области сегодня наверняка будет той. Хотя не во всей. Полное право на праздник имеют лишь жители Ак-Талинского района, которому сегодня исполнился 81 год. А создали его в Киргизской ССР 2 сентября 1936 года.

Фото Sputnik Кыргызстан. Реконструирован мавзолей Тайлак-баатыра в Ак-Талинском районе

По последним данным, в районе проживает чуть более 30 тысяч человек, хотя по размеру он гораздо больше некоторых районов республики. В составе Ак-Талинского района 13 айыльных округов. Но, несмотря на то что в нем проживает не так много людей, именно эта земля подарила Кыргызстану акына Тоголока Молдо, композитора Калыя Молдобасанова, певца и композитора-мелодиста Мусу Баетова.

Кстати, в честь последнего назван центр Ак-Талинского района — село Баетово.

А еще 223 года назад, 2 сентября 1794-го, началось строительство воспетой поэтами и певцами «жемчужины у моря» — города Одессы. Ее основали на месте татаро-турецкого поселения Хаджибей (известного с XV века и отошедшего к России в 1791 году). К концу XIX века она превратилась в четвертый по населению город и второй по грузообороту порт Российской империи.

Название связано с древнегреческой колонией Одессос. В конце XVIII столетия была традиция называть города на завоеванных у турок территориях греческими именами. В те годы предполагалось, что античный Одессос существовал неподалеку от Одесского залива. Позже археологи нашли эту колонию недалеко от болгарского города Варны.

Другой вариант происхождения названия — этимологический. По одной из легенд, в результате царских дебатов об отсутствии пресной воды близ выбранного для строительства места названием города волею императрицы Екатерины II стало прочитанное наоборот в русской транскрипции французское выражение assez d’eau («асседо» — воды достаточно). Данная версия научной историографией отвергается.

Куда сходить

Культура

— Можно совместить отдых с шопингом. В Бишкеке проходит VII ежегодная ярмарка HALAL EXPO KG 2017. Помимо покупок, вы сможете здесь поучаствовать в мастер-классах и тренингах. ТЦ «АЮ Grand Comfort», 10.00.

— Если же больше хочется пищи духовной, то к вашему вниманию выставка современного искусства «Полет слепого беркута». Она представляет собой симбиоз кочевой, советской и капиталистической культуры. Проходит в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств.

— Кстати, то, что дети пошли в школу, совсем не повод забыть о развлечениях. Из каникул надо выходить приятно. Поэтому сводите отпрысков в парк, цирк или кино. Тем более что идет совсем новый мультфильм «Банда котиков».

Подробнее о том, где провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Стоит поддержать наших спортсменов на выездных соревнованиях. Сегодня в Астане начался чемпионат мира по тогуз-коргоолу. От Кыргызстана участвуют девять игроков.

— Сегодня же в Будапеште (Венгрия) стартовал чемпионат мира по армрестлингу. Нашу республику представляют 14 спортсменов.

Какие еще соревнования и турниры проходят в эти дни, читайте в нашем «Спортивном календаре».

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