Садыр Жапаров отказался давать показания в суде

На заседании по делу Садыра Жапарова, которое началось сегодня в Бишкекском городском суде, подсудимый отказался давать показания.

«Я же не знаю, какие вопросы вы будете задавать потом свидетелям на основе моих показаний. Поэтому я выступлю только после допроса всех свидетелей», — заявил подсудимый председателю коллегии судей Жанылык Мамбеталы.

Следующее заседание назначено на 7 сентября.

Напомним, Садыр Жапаров приговорен Первомайским районным судом к 11,5 года колонии усиленного режима. Его оправдали по трем статьям УК КР — «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Однако признали виновным по статье 227 «Захват заложника».