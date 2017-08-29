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Общество

Садыр Жапаров отказался давать показания в суде

На заседании по делу Садыра Жапарова, которое началось сегодня в Бишкекском городском суде, подсудимый отказался давать показания.

«Я же не знаю, какие вопросы вы будете задавать потом свидетелям на основе моих показаний. Поэтому я выступлю только после допроса всех свидетелей», — заявил подсудимый председателю коллегии судей Жанылык Мамбеталы.

Следующее заседание назначено на 7 сентября.

Напомним, Садыр Жапаров приговорен Первомайским районным судом к 11,5 года колонии усиленного режима. Его оправдали по трем статьям УК КР — «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Однако признали виновным по статье 227 «Захват заложника».
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