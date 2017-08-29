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Общество

Потерявшую память кыргызстанку опознали и поместили в клинику в Анкаре

Потерявшая память женщина является гражданкой Кыргызской Республики, уроженкой Джалал-Абадской области, 1987 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.  

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Уточняется, что 27 августа женщина была задержана правоохранительными органами Турции.

Напомним, пользователи социальной сети Facebook просили опознать гражданку, потерявшую память. В настоящее время женщина находится в Анкаре. Информацию разместила пользователь Акбалык Жумалиева.

Позже в пресс-службе МИД сообщили, что ведомство вышло на связь с предполагаемым отцом кыргызстанки, который попросил помочь с возвращением дочери на родину.  

«При содействии Посольства КР в Турции кыргызстанка была в тот же день освобождена и направлена в одну из государственных клиник Анкары», -  говорится в сообщении.  

В ведомстве добавили, что продолжается работа по оформлению документов для возвращения женщины в Кыргызстан.
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