Потерявшую память кыргызстанку опознали и поместили в клинику в Анкаре

Потерявшая память женщина является гражданкой Кыргызской Республики, уроженкой Джалал-Абадской области, 1987 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

Читайте по теме МИД КР нашел родственников потерявшей память женщины

Уточняется, что 27 августа женщина была задержана правоохранительными органами Турции.

Напомним, пользователи социальной сети Facebook просили опознать гражданку, потерявшую память. В настоящее время женщина находится в Анкаре. Информацию разместила пользователь Акбалык Жумалиева.

Позже в пресс-службе МИД сообщили, что ведомство вышло на связь с предполагаемым отцом кыргызстанки, который попросил помочь с возвращением дочери на родину.

«При содействии Посольства КР в Турции кыргызстанка была в тот же день освобождена и направлена в одну из государственных клиник Анкары», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что продолжается работа по оформлению документов для возвращения женщины в Кыргызстан.