Судья требует принудительно доставить Аиду Салянову на процесс

Судья Ленинского районного суда Кубанычбек Касымбеков удовлетворил ходатайство представителей гособвинения о принудительном приводе в суд депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой.

Сегодня стало известно, что у обвиняемой заболел ребенок, и она с адвокатами просила судью перенести заседание на другой день. Однако он отказал, и слушания продолжились после обеда. Но Аида Салянова не пришла.

Прокуроры заявили ходатайство о ее принудительном приводе. Судья удовлетворил его. Адвокаты Аиды Саляновой называют это психологическим давлением на их подзащитную и полным абсурдом, поскольку заседание все равно отложили до завтра.

В суде продолжается исследование материалов дела. Аида Салянова будет давать показания после его завершения.

Ее обвиняют в злоупотреблении должностным положением, когда в 2010 году она, будучи главой Минюста, по версии следствия, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого возбудили уголовное дело.