18:04
+33
USD 68.67
EUR 81.93
RUB 1.17
Общество

Судья требует принудительно доставить Аиду Салянову на процесс

Судья Ленинского районного суда Кубанычбек Касымбеков удовлетворил ходатайство представителей гособвинения о принудительном приводе в суд депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой. 

Сегодня стало известно, что у обвиняемой заболел ребенок, и она с адвокатами просила судью перенести заседание на другой день. Однако он отказал, и слушания продолжились после обеда. Но Аида Салянова не пришла.

Прокуроры заявили ходатайство о ее принудительном приводе. Судья удовлетворил его. Адвокаты Аиды Саляновой называют это психологическим давлением на их подзащитную и полным абсурдом, поскольку заседание все равно отложили до завтра.

В суде продолжается исследование материалов дела.  Аида Салянова будет давать показания после его завершения.

Ее обвиняют в злоупотреблении должностным положением, когда в 2010 году она, будучи главой Минюста, по версии следствия, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого возбудили уголовное дело.
Ссылка:
просмотров: 670
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров отказался давать показания в суде
Суд Жапарова. Эмильбек Каптагаев выступил в защиту подсудимого
Суд оставил Садыра Жапарова в СИЗО
Эмилбек Каптагаев обратился в суд по делу Садыра Жапарова с жалобой
Суд Жапарова. Заявлен третий за день отвод
На процессе по делу Садыра Жапарова заявили еще один отвод судье
На суде Садыра Жапарова запретили фото- и видеосъемку
Суд Жапарова. Адвокат подсудимого заявил отвод судье
У Аиды Саляновой заболел ребенок. Судья отказался перенести процесс
Хозяин угнанного авто сам привез злоумышленника в милицию
Популярные новости
Азимбек Бекназаров объяснил, почему он&nbsp;&laquo;врал&raquo; в&nbsp;суде над Омурбеком Текебаевым Азимбек Бекназаров объяснил, почему он «врал» в суде над Омурбеком Текебаевым
Заявление Темира Сариева в&nbsp;связи с&nbsp;закрытием телеканала &laquo;Сентябрь&raquo; Заявление Темира Сариева в связи с закрытием телеканала «Сентябрь»
В Кыргызстане суд закрыл телеканал «Сентябрь» В Кыргызстане суд закрыл телеканал «Сентябрь»
Оливье Ле&nbsp;Блан: Бишкек&nbsp;&mdash; удивительно удобное и&nbsp;достойное для проживания место Оливье Ле Блан: Бишкек — удивительно удобное и достойное для проживания место
Бизнес
Бакыт Торобаев: Политическая интрига всегда имеет эффект бумеранга Бакыт Торобаев: Политическая интрига всегда имеет эффект бумеранга
Абоненты &laquo;Кыргызтелекома&raquo; подхватили вирус Абоненты «Кыргызтелекома» подхватили вирус
Стань эрудитом с&nbsp;MegaCom! Стань эрудитом с MegaCom!
И&nbsp;снова Globus, теперь и&nbsp;в&nbsp;микрорайоне &laquo;Тунгуч&raquo; И снова Globus, теперь и в микрорайоне «Тунгуч»