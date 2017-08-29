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Общество

В ходе рейда в нетрезвом состоянии в Чуйской области задержали 25 водителей

В ходе рейдов «Нетрезвый водитель» и «За рулем» сотрудники патрульной милиции ГУВД Чуйской области за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержали 25 водителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что рейды проводятся с 25 по 31 августа на территории Чуйской области.

По информации пресс-службы, за разные нарушения Правил дорожного движения задержали более 1 тысячи 700 водителей, на штрафстоянки водворили 61 транспортное средство, за управление авто без документов задержали 41 водителя, за тонированные стекла — 7 человек.

Патрульная милиция по ГУВД Чуйской области обращается к участникам дорожного движения: «Если вы стали свидетелем управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, незамедлительно сообщите об этом ближайшему наряду патрульной милиции или в дежурную часть УПМ по ГУВД Чуйской области по телефонам (0312) 44-64-22 или 102».

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