В ходе рейда в нетрезвом состоянии в Чуйской области задержали 25 водителей

В ходе рейдов «Нетрезвый водитель» и «За рулем» сотрудники патрульной милиции ГУВД Чуйской области за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержали 25 водителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что рейды проводятся с 25 по 31 августа на территории Чуйской области.

По информации пресс-службы, за разные нарушения Правил дорожного движения задержали более 1 тысячи 700 водителей, на штрафстоянки водворили 61 транспортное средство, за управление авто без документов задержали 41 водителя, за тонированные стекла — 7 человек.