Суд Жапарова. Заявлен третий за день отвод

Адвокат Садыра Жапарова Шарабидин Токтосунов заявил ходатайство об отводе всей коллегии судей и секретаря.

Поводом для этого стало то, что председатель коллегии Жанылык Мамбеталы не удовлетворила ранее заявленное ходатайство об отводе судьи Керезбека Эсекеева.

Секретарю же отвод заявлен, потому что она не оповестила адвокатов Акина Токталиева, Аиду Абдурахманову и Раимкула Касымбекова о том, что процесс назначен на сегодня.

Рассмотрение дела экс-депутата началось сегодня в Бишкекском городском суде. Садыр Жапаров приговорен Первомайским районным судом к 11,5 года колонии усиленного режима. Его оправдали по трем статьям — «Хулиганство», «Угроза убийством» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Однако признали виновным по статье 227 «Захват заложников» УК КР.