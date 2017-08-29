Более 400 вакансий есть в школах по Кыргызстану. Приходите!

В школах по всему Кыргызстану насчитывается 467 учительских вакансий. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления дошкольного и школьного образования Марат Усеналиев.

По его словам, по регионам распределили выпускников вузов. Сколько из них доехало до мест назначения, станет известно после 5 сентября.

«Обеспеченность педагогами – один из успешных показателей за последние пять лет. Раньше не хватало более трех тысяч педагогов», - сказал Марат Усеналиев.

Он добавил, что впервые за парты в 2017 году сядет около 121 тысячи первоклассников.