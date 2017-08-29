К новому учебному году по Кыргызстану откроется 28 новых объектов образования

К новому учебному году – в сентябре-октябре 2017 года - по Кыргызстану откроется 28 новых объектов образовательных учреждений. Это новые учебные корпуса, спортзалы и другое. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, идет работа по реализации новой программы правительства «Сорок шагов в будущее».

«Три шага из них направлены на реформы в системе образования. Один – в школьном образовании, второй – профобразовании и третий – в сфере науки. Предстоящий год в образовании – подготовительный по переходу к новому базисному учебному плану», – сказала Гульмира Кудайбердиева.

Всего по республике функционируют 2 тысячи 236 школ.