15:31
+33
USD 68.67
EUR 81.93
RUB 1.17
Общество

К новому учебному году по Кыргызстану откроется 28 новых объектов образования

К новому учебному году – в сентябре-октябре 2017 года - по Кыргызстану откроется 28 новых объектов образовательных учреждений. Это новые учебные корпуса, спортзалы и другое. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, идет работа по реализации новой программы правительства «Сорок шагов в будущее».

«Три шага из них направлены на реформы в системе образования. Один – в школьном образовании, второй – профобразовании и третий – в сфере науки. Предстоящий год в образовании – подготовительный по переходу к новому базисному учебному плану», – сказала Гульмира Кудайбердиева.

Всего по республике функционируют 2 тысячи 236 школ.
Ссылка:
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
За ошибки в аттестатах специалиста Минобразования решили не увольнять
Ни одного директора не уволили за школьные поборы в Кыргызстане
Более 400 вакансий есть в школах по Кыргызстану. Приходите!
Кудайбердиева: 20 сомов за аренду учебника — более чем приемлемая сумма
Назначить омбудсмена в каждой школе предлагает институт акыйкатчи
Несмотря на высокую обеспеченность школ учебниками, родители покупают книги
Минобраз перевыполнил план по подключению школ к Интернету
Министр образования не смогла назвать среднюю зарплату молодого учителя
Для школ Кыргызстана купят компьютеры на 30 миллионов сомов
Новые школы в Бишкеке строят, а переполненность на том же уровне
Популярные новости
Азимбек Бекназаров объяснил, почему он&nbsp;&laquo;врал&raquo; в&nbsp;суде над Омурбеком Текебаевым Азимбек Бекназаров объяснил, почему он «врал» в суде над Омурбеком Текебаевым
В Кыргызстане суд закрыл телеканал «Сентябрь» В Кыргызстане суд закрыл телеканал «Сентябрь»
Заявление Темира Сариева в&nbsp;связи с&nbsp;закрытием телеканала &laquo;Сентябрь&raquo; Заявление Темира Сариева в связи с закрытием телеканала «Сентябрь»
Оливье Ле&nbsp;Блан: Бишкек&nbsp;&mdash; удивительно удобное и&nbsp;достойное для проживания место Оливье Ле Блан: Бишкек — удивительно удобное и достойное для проживания место
Бизнес
Стань эрудитом с&nbsp;MegaCom! Стань эрудитом с MegaCom!
И&nbsp;снова Globus, теперь и&nbsp;в&nbsp;микрорайоне &laquo;Тунгуч&raquo; И снова Globus, теперь и в микрорайоне «Тунгуч»
С&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; дети под присмотром С MegaCom — дети под присмотром
В&nbsp;День знаний получи 4G&nbsp;Wi-Fi-роутер в&nbsp;подарок от&nbsp;MegaCom В День знаний получи 4G Wi-Fi-роутер в подарок от MegaCom