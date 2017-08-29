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Общество

30 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–19.00 — улицы Серова, Орозбекова, Фрунзе, Саратовская, Западная, Огонбаева, Гражданская, Кирова, Курманджан датки, Салиевой, переулок Таллинский, микрорайон «Аламедин-1», 72-74, 77-79, 7-й микрорайон, 44-48;
  • 9.00-17.00 — улицы Месароша, Серпуховская, жилмассив «Эркин-Сай» (улицы Руставели, Васильева, проспект Айтматова, переулки Таласский, Саруйский);
  • 9.00-18.00 — улицы Садырбаева, Жайыл баатыра, 1, 2, Репина, Ферганская, переулок Кавказский.

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — жилмассив «МТФ-2», села Лесхоз, Тендик, Тош-Булак (улица Советская, кошары), Манас (улицы Дружбы, Проектируемая), Джаны-Джер (улицы Победы, Южная), Романовка (улицы Комсомольская, Полевая), Военно-Антоновка (улицы Красноармейская, Кирова, Колхозная, Ленина, Шевченко), Полтавка (улицы Центральная, Партизанская, Коминтерна, Комсомольская, Октябрьская, Горького);
  • 9.00-18.00 — город Кант (улицы Абдраимова, Маликова, Логвиненко, Горького, Ленина, Панфилова, Гагарина, Гастелло).

В Иссык-Кульской области:

  • 8.00-18.00 — села Ак-Булак, Ак-Булун, Зындан, Бар-Булак, Шор-Булак, Кызыл-Суу (центральная часть), город Каракол (улицы Люксембург, Гебзе, Коммунистическая, Пчеловодная, Джакыпова, Маркса, Токтогул, Абдрахманова, Алыбакова, Московская, Гагарина, Туманова, Ташкентская, Либкнехта, Горького, Кыштобаева и шоссе Кучукова).

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 — город Ош (микрорайон «Амир-Тимур»).
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