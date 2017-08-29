Назначить омбудсмена в каждой школе предлагает институт акыйкатчи.

В ведомстве напомнили, что родительские взносы в школах Бишкека официально запрещены. «В случае выявления фактов взимания незаконных денежных и иных средств, оказания морально-психологического давления на детей и родителей руководители и их заместители, классные руководители, воспитатели и другие работники образовательных организаций будут освобождены от занимаемых должностей. Одним из видов таких сборов являются вступительные взносы при приеме в первый класс», — отмечают правозащитники.

«В аппарат омбудсмена часто поступают обращения по поводу требований директорами школ вступительных взносов в денежной форме, а также в виде так называемой «спонсорской помощи». В случае неудовлетворения этих требований родителям отказывают в приеме по различным причинам», — говорится в сообщении.

О школах, где требуют родительские взносы, можно сообщить на горячую линию аппарата омбудсмена - 115.

В целях выявления подобных и других нарушений прав в образовательных учреждениях правозащитники предлагают назначить в каждой школе омбудсмена.

«В одном из обращений гражданка Н. Д. указала, что она не может устроить свою дочь в столичную школу № 17. Несмотря на то что ее старшая дочь уже обучается в этом образовательном учреждении, директор школы отказывалась принимать ее младшего ребенка, ссылаясь на отсутствие прописки по месту расположения учебного заведения. По факту направили соответствующие письма в Управление образования. Однако вопрос остался нерешенным», — приводят пример в институте акыйкатчи.