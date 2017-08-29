Назначить омбудсмена в каждой школе предлагает институт акыйкатчи.
В ведомстве напомнили, что родительские взносы в школах Бишкека официально запрещены. «В случае выявления фактов взимания незаконных денежных и иных средств, оказания морально-психологического давления на детей и родителей руководители и их заместители, классные руководители, воспитатели и другие работники образовательных организаций будут освобождены от занимаемых должностей. Одним из видов таких сборов являются вступительные взносы при приеме в первый класс», — отмечают правозащитники.
«В аппарат омбудсмена часто поступают обращения по поводу требований директорами школ вступительных взносов в денежной форме, а также в виде так называемой «спонсорской помощи». В случае неудовлетворения этих требований родителям отказывают в приеме по различным причинам», — говорится в сообщении.
О школах, где требуют родительские взносы, можно сообщить на горячую линию аппарата омбудсмена - 115.
В целях выявления подобных и других нарушений прав в образовательных учреждениях правозащитники предлагают назначить в каждой школе омбудсмена.