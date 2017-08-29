Все пострадавшие в ДТП в Пензенской области - кыргызстанцы. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Кыргызстана в России со ссылкой на сотрудника дежурной части ОГИБДД ОМВД РФ по Спасскому району области.

Ранее сообщалось, что 26 августа на 471-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и пятеро пострадали.

Позже возбудили уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом из Кыргызстана.

В настоящее время в ОМВД России по Спасскому району создана следственная группа. Уточняются данные пострадавших и погибшего. Вопрос взят на контроль посольства.