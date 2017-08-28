В Бишкеке демонтировали незаконный пункт замены масла

В Бишкеке демонтировали пункт замены масла возле Восточного автовокзала. Об этом со ссылкой на управление землепользования и строительства мэрии Бишкека сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Отмечено, что объект, установленный самовольно, без соответствующих разрешительных документов, находился на проспекте Жибек Жолу. Владельцу было выдано уведомление, и в связи с неисполнением предписания в срок демонтаж произведен в принудительном порядке с приведением муниципальной территории в первоначальное состояние.