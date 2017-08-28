Карта мероприятий к Дню независимости Кыргызстана

Мэрия Бишкека подготовила карту мероприятий к Дню независимости Кыргызстана, которая поможет сориентироваться в событиях и не пропустить важные.

31 августа в честь 26-летия независимости КР праздничные мероприятия пройдут во всех районах Бишкека. Главным центром притяжения горожан станет площадь Ала-Тоо, здесь праздничные мероприятия начнутся в 10.00. В программе — выступления звезд эстрады и фейерверк.

Тематические выставки, мастер-классы, спортивные состязания, народные гулянья и угощения — все о мероприятиях, местах их проведения, программе и времени начала можно найти в онлайн-версии.