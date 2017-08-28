13:26
+32
USD 68.46
EUR 80.75
RUB 1.16
Общество

Около половины подписных листов в поддержку Азимбека Бекназарова недействительны

Около половины подписных листов в поддержку Азимбека Бекназарова недействительны. Об этом выяснилось сегодня на заседании ЦИК КР.

Центризбирком удовлетворил протоколы о результатах проверки подписных листов кандидатов на должность президента.

Адахан Мадумаров сдал 42,3 тысячи подписей избирателей, из них 6,1 тысячи признаны недействительными. Ему засчитали 36,1 тысячи подписных листов.

Из 56,4 тысячи подписей в поддержку Азимбека Бекназарова недействительны 25 тысяч. Действительными признали 31,3 тысячи подписей.

Эрнис Зарлыков сдал более 48 тысяч подписей: 7,5 тысячи недействительны, 40,5 действительны.

Для регистрации кандидатом в президенты необходимо представить 30 тысяч подписей.
Ссылка:
просмотров: 340
Версия для печати
Материалы по теме
Еще один кандидат отказался баллотироваться в президенты
Еще семь кандидатов сдали подписные листы в ЦИК
Заявление Темира Сариева в связи с закрытием телеканала «Сентябрь»
Тест на знание госязыка прошли 37 кандидатов в президенты, двое не сдали
Канатбек Исаев получил 82,15 балла на экзамене по госязыку
Первым все необходимые документы сдал в ЦИК Темир Сариев
Государства-члены ОБСЕ договорились о кандидатах на вакантные должности
Президент призвал кыргызстанцев не продавать голоса на предстоящих выборах
ЦИК зарегистрировал представителей кандидатов в президенты
ЦИК напоминает СМИ и кандидатам в президенты, что агитация еще не началась
Популярные новости
В&nbsp;Московском районе опять назревает межнациональный конфликт В Московском районе опять назревает межнациональный конфликт
Азимбек Бекназаров объяснил, почему он&nbsp;&laquo;врал&raquo; в&nbsp;суде над Омурбеком Текебаевым Азимбек Бекназаров объяснил, почему он «врал» в суде над Омурбеком Текебаевым
С&nbsp;1&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане повысят пенсии С 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии
В Кыргызстане суд закрыл телеканал «Сентябрь» В Кыргызстане суд закрыл телеканал «Сентябрь»
Бизнес
И&nbsp;снова Globus, теперь и&nbsp;в&nbsp;микрорайоне &laquo;Тунгуч&raquo; И снова Globus, теперь и в микрорайоне «Тунгуч»
С&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; дети под присмотром С MegaCom — дети под присмотром
В&nbsp;День знаний получи 4G&nbsp;Wi-Fi-роутер в&nbsp;подарок от&nbsp;MegaCom В День знаний получи 4G Wi-Fi-роутер в подарок от MegaCom
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; лучшее для народа! «Элдик Интернет» от MegaCom — лучшее для народа!