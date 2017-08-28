Около половины подписных листов в поддержку Азимбека Бекназарова недействительны. Об этом выяснилось сегодня на заседании ЦИК КР.

Центризбирком удовлетворил протоколы о результатах проверки подписных листов кандидатов на должность президента.

Адахан Мадумаров сдал 42,3 тысячи подписей избирателей, из них 6,1 тысячи признаны недействительными. Ему засчитали 36,1 тысячи подписных листов.

Из 56,4 тысячи подписей в поддержку Азимбека Бекназарова недействительны 25 тысяч. Действительными признали 31,3 тысячи подписей.

Эрнис Зарлыков сдал более 48 тысяч подписей: 7,5 тысячи недействительны, 40,5 действительны.

Для регистрации кандидатом в президенты необходимо представить 30 тысяч подписей.