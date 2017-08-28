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Общество

Дело Текебаева. Адвокаты тоже подали апелляционную жалобу

В Бишкекский городской суд поступила теперь и жалоба адвокатов депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Об этом сообщили сами юристы. 

Ранее, отметим, приговор обжаловали представители гособвинения. Процесс начнется 5 сентября. 

Лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы. Проходящий вместе с ним по делу о коррупции Дуйшенкул Чотонов также осужден на 8 лет. Первомайский районный суд счел вину обвиняемых полностью доказанной. 

По данным ГКНБ, поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление российского бизнесмена Леонида Маевского о том, что якобы он в 2010 году передал $1 миллион лидеру «Ата Мекена» для положительного решения вопроса продажи сотового оператора MegaCom, который национализировало временное правительство. В этой сделке Дуйшенкул Чотонов якобы выступил посредником.

Процесс по уголовному делу в Первомайском районном суде Бишкека начался 5 июня. Суду понадобилось всего 2 месяца и 10 дней, чтобы изучить восемь томов уголовного дела и вынести вердикт.
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