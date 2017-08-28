13:26
+32
USD 68.46
EUR 80.75
RUB 1.16
Общество

29 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–17.00 — проспекты Жибек-Жолу, Манаса, Чуй, улицы Орозбекова, Пархоменко, 8-й микрорайон, 1/4, микрорайон «Тунгуч», 2, улицы Фатьянова, Эгембердиева, Горького, Лебедева-Кумача, Орловская, Тыныстанова, Дружбы, Горького;
  • 9.00-18.00 — квадрат, ограниченный улицами Орок, Садырбаева, Северная, Кожомкула.

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — села Тендик, Ленинское (улица Набережная, Алматинская, Коммунаров, Садовая, переулки Зеленый, Южный), Алматинская (от объездной до центра), Константиновка, Луговое, Аламудун (улица Панфилова, переулок Чуйский, улица Иваницына, 61, 62), Лесхоз, жилмассив «МТФ»;
  • 9.00-18.00 — село Новопокровка (восточная часть);
  • 9.00-20.00 — село Беловодское (улица Ломоносова, Железнодорожная, Красноармейская, Щорса, Линейная, Красина, 50 лет Киргизии, Октябрьская, Ленина, 69, 79);
  • 9.00-17.00 — села Тош Булак (кошары), Торт-Куль (улица Новая), поселок Северный (улицы Заводскач, Октябрьская, Пушкина, Южная, Матррсова, 50 лет Октября, Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Южная, Первомайская, Ленина), Ставрополовка, Степное.

В Ошской области:

  • 9.00-17.00 — сельские управы Уч-Коргон, Курбан-Кара, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик.
Ссылка:
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
28 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
26 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
25 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
24 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
23 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
22 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
21 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
Популярные новости
В&nbsp;Московском районе опять назревает межнациональный конфликт В Московском районе опять назревает межнациональный конфликт
Азимбек Бекназаров объяснил, почему он&nbsp;&laquo;врал&raquo; в&nbsp;суде над Омурбеком Текебаевым Азимбек Бекназаров объяснил, почему он «врал» в суде над Омурбеком Текебаевым
С&nbsp;1&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане повысят пенсии С 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии
В Кыргызстане суд закрыл телеканал «Сентябрь» В Кыргызстане суд закрыл телеканал «Сентябрь»
Бизнес
И&nbsp;снова Globus, теперь и&nbsp;в&nbsp;микрорайоне &laquo;Тунгуч&raquo; И снова Globus, теперь и в микрорайоне «Тунгуч»
С&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; дети под присмотром С MegaCom — дети под присмотром
В&nbsp;День знаний получи 4G&nbsp;Wi-Fi-роутер в&nbsp;подарок от&nbsp;MegaCom В День знаний получи 4G Wi-Fi-роутер в подарок от MegaCom
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; лучшее для народа! «Элдик Интернет» от MegaCom — лучшее для народа!