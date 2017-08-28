29 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–17.00 — проспекты Жибек-Жолу, Манаса, Чуй, улицы Орозбекова, Пархоменко, 8-й микрорайон, 1/4, микрорайон «Тунгуч», 2, улицы Фатьянова, Эгембердиева, Горького, Лебедева-Кумача, Орловская, Тыныстанова, Дружбы, Горького;

9.00-18.00 — квадрат, ограниченный улицами Орок, Садырбаева, Северная, Кожомкула.

В Чуйской области:

9.00-17.00 — села Тендик, Ленинское (улица Набережная, Алматинская, Коммунаров, Садовая, переулки Зеленый, Южный), Алматинская (от объездной до центра), Константиновка, Луговое, Аламудун (улица Панфилова, переулок Чуйский, улица Иваницына, 61, 62), Лесхоз, жилмассив «МТФ»;

9.00-18.00 — село Новопокровка (восточная часть);

9.00-20.00 — село Беловодское (улица Ломоносова, Железнодорожная, Красноармейская, Щорса, Линейная, Красина, 50 лет Киргизии, Октябрьская, Ленина, 69, 79);

9.00-17.00 — села Тош Булак (кошары), Торт-Куль (улица Новая), поселок Северный (улицы Заводскач, Октябрьская, Пушкина, Южная, Матррсова, 50 лет Октября, Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Южная, Первомайская, Ленина), Ставрополовка, Степное.

В Ошской области: