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Общество

Федерация профсоюзов: Минобразования должно оплатить учителям труд 1 сентября

Министерство образования и науки должно оплатить учителям труд в День знаний 1 сентября. Об этом ИА «24.kg» сообщили в отделе правовой защиты трудящихся Федерации профсоюзов Кыргызстана.

Ранее в министерстве заявили, что работу учителям не оплатят, поскольку они не проводят занятия.

«Первое сентября, на которое в 2017 году приходится Курман айт, официально является праздничным днем. Раз для учителей объявили рабочий день, им за это должны заплатить. Согласно статье 175 Трудового кодекса КР работа в выходные и праздничные дни оплачивается в двойном размере», — пояснили в ФПК.

1 сентября в 10.00 по всей стране состоятся торжественные линейки, после которых для школьников проведут тематические уроки и классные часы. Традиционно первый урок будет посвящен истории и культуре Кыргызстана.
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