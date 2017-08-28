Президент Алмазбек Атамбаев примет участие в открытии больницы в Чон-Алае

Президент Алмазбек Атамбаев примет участие в церемонии открытия больницы в селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района.

Напомним, в мае несколько сел района пострадали от землетрясения. По информации отдела информационной политики аппарата президента, в пяти селах повреждено 642 дома.

Как сообщается, в пострадавших селах идет строительство поликлиник, ФАП, двух школ по 150 мест. Кроме того, через спецсчет МЧС каждому владельцу пострадавших домов выделили по 39 тысяч сомов (всего 24,6 миллиона). Из президентского фонда каждой пострадавшей от землетрясения семье оказана материальная помощь на общую сумму 31,6 миллиона сомов. Помощь продолжат оказывать и международные организации.