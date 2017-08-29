Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Не успели глазом моргнуть, а уже середина рабочей недели. Так бы всегда... Эх, чуть помечтали и вперед на работу. В Бишкеке жарковато — до 32 градусов тепла и без осадков. Подробнее о погоде здесь.

Отключения света, газа, воды

В Бишкеке не будет света в следующих районах:

9.00–17.00 — проспект Жибек-Жолу, Манаса, Чуй, улица Орозбекова, Пархоменко, 8-й микрорайон, 1/4, «Тунгуч», 2, улица Фатьянова, Эгембердиева, Горького, Лебедева-Кумача, Орловская, Тыныстанова, Дружбы, Горького;

9.00-18.00 — квадрат, ограниченный улицами Орок, Садырбаева, Северная, Кожомкула.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Кроме того, не будет газа в районе, ограниченном отрезками улиц Чокморова, Табышалиева, Боконбаева и Турусбекова. Но ремонт, по данным «Газпром Кыргызстан», должны завершить сегодня к вечеру.

Перекрытые дороги

Из-за ремонта теплосетей и дорожного полотна в Бишкеке по-прежнему частично или полностью перекрыты для проезда транспорта часть улиц. Вот некоторые из них:

Калыка Акиева — от Токтогула до Киевской;

Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

Фрунзе — от Осмонкула до Лермонтова (с мостом через реку Аламедин).

Орозбекова — от Жибек Жолу до Саадаева.

Рыскулова — от Молодой Гвардии до Турусбекова.

С полным списком перекрытых из-за ремонта дорог можно ознакомиться здесь.

Утром и вечером перекрывают движение на проспекте Манаса из-за кортежей президента, премьер-министра и спикера. Пробки небольшие, но все равно неприятные.

Люди, которые меняли мир

Женщинам нравится, когда их осыпают цветами. А представьте, если подаренные розы еще и носят ее имя. Но такой чести, к сожалению, удостаиваются немногие. И среди них одна из ярчайших актрис XX века — Ингрид Бергман.

Фото Музей современного искусства. Ингрид Бергман. Кадр из фильма «Стромболи» режиссера Роберто Росселлини. 1950 год

Она родилась в 1915 году в Стокгольме. Ее детство сложно назвать временем, которое приятно вспоминать. В течение нескольких лет она потеряла мать, отца, родную тетю и постоянно кочевала по семьям родственников. Наверняка это наложило глубокий отпечаток на всю ее жизнь, добавив сыгранным ролям глубокого драматизма.

Всемирную славу Ингрид принесла роль Ильзы Ланд в фильме «Касабланка» (1942), но актриса не любила фильм и раздражалась, когда ее просили рассказать о нем. «Я снялась в стольких фильмах, которые были важнее, но людей интересует только этот фильм с Богартом», — говорила она.

Ингрид Бергман снималась много и до сих пор является одной из самых титулованных актрис. В ее копилке по три премии «Оскар» и «Давид ди Донателло», четыре «Золотых глобуса», две «Эмми» и множество других наград. В рейтинге Американского института киноискусства — 100 величайших звезд кино за 100 лет по версии AFI — занимает 4-е место.

Конечно, вы могли не видеть фильмов с Ингрид Бергман, но вот хоть одну песню нашего следующего именинника вы слышали точно. Человек-комета, Легенда Америки, Икона музыки, Король поп-музыки... Какими только титулами не наделяли Майкла Джексона. Да-да, сегодня ему исполнилось бы всего 59 лет!

Фото Hamburger Abendblatt. Майкл Джексон на концерте

Появился он на свет 29 августа 1958 года в небольшом городке Гэри американского штата Индиана и стал восьмым из десяти детей. Джексон выступал перед одноклассниками на рождественских концертах с пятилетнего возраста. В 1964 году присоединился к The Jacksons — группе, созданной его братьями. Позже ее переименовали в The Jackson 5, с таким названием она и стала известна широкой публике.

А вы хоть раз пробовали повторить знаменитую «лунную походку» Майкла Джексона? Ну, хотя бы дома и пока никто не видит? Те же, кто мог сделать хоть какое-то ее подобие, автоматически становились звездами всех школьных дискотек в середине 1980-х годов.

Майкл Джексон вознесся на музыкальный Олимп, который остается недостижим для подавляющего большинства певцов и музыкантов в 1982 году, когда вышел его альбом Thriller. За него певец получил сразу 7 премий «Грэмми». Всего же в карьере Майкла их оказалось 15. Также в его копилке 25 рекордов Книги Гиннесса! А количество проданных записей — перевалило за 1 миллиард копий.

Thriller возглавлял Billboard 200 в течение девяти месяцев и не покидал его более двух лет. В 1985-м альбом объявлен Книгой рекордов Гиннесса «самым продаваемым альбомом всех времен и народов».

В феврале 1984 года выходит созданный Майклом Джексоном и режиссером Джоном Лэндисом 14-минутный фильм Thriller, который задал новые стандарты музыкального видео и который вместе с другими клипами певца способствовал становлению видеомузыкальной индустрии в лице появившегося канала MTV.

Восьмидесятые и начало девяностых годов стали для Майкла Джексона золотыми. Но и позже певец радовал мир своими незабываемыми хитами. Хотя сегодня не будем о грустном. Наверняка на долгие-долгие годы Майкл останется в сердцах и памяти своих поклонников. В историю же современной музыки он точно вписал свое имя золотыми буквами.

Памятные даты

Ну, а теперь из мира шоу-бизнеса переместимся в автомобильный. Сегодня же день рождения всемирно известной компании! А именно 119 лет назад в американском городе Акрон штата Огайо основали «Гудьир» (Goodyear). Ага, владельцы железных коней сразу встрепенулись. Ну да, они-то часто сталкиваются с продукцией фирмы, которая производит шины, резинотехнические изделия и полимеры для автомобилей.

Фото Майка Кифа. Один из аэростатов Goodyear в аэропорту Вашингтона, 1964-1965 годы

Компания названа в честь Чарльза Гудьира, изобретателя вулканизированной резины. Основатель компании Фрэнк Зиберлинг сделал ее символом компании таларию — мифическую крылатую сандалию.

Goodyear хорошо узнаваема и за счет еще одного своего символа — дирижабля. Компания выпускала аэростаты с начала XX века, а в 1925-м запустила первый рекламный дирижабль. Сегодня дирижабли Goodyear считаются одним из известнейших рекламных образов в США.

Предприятие являлось производителем шин для болидов «Формулы-1», ему принадлежат рекорды в количестве стартов, побед и кубков конструкторов. Однако после 1998 года перестала сотрудничать с «Формулой-1», и в настоящее время она — единственный поставщик шин для гонок серии NASCAR.

В 1974 году сотрудник Goodyear Пол Флори стал лауреатом Нобелевской премии в области исследования полимеров.

Шины Goodyear — первые побывавшие на Луне. В 1971 году луноход «Аполлон-14», экипированный шинами Goodyear XLT, осуществил посадку на спутник Земли.

И в продолжение темы поздравим всех байкеров и тех, кто не мыслит своей жизнь без ветра в лицо и ревущего двигателя. Сегодня, можно сказать, у них своеобразный праздник — 132 года назад, в 1885-м, немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл.

Фото Стивен Ханафин. Мотоцикл Даймлера с двигателем внутреннего сгорания 1885 года

Как часто бывает, все произошло совершенно случайно. Готлиб Даймлер с 1872 года занимался созданием двигателя внутреннего сгорания. Десять лет спустя с Вильгельмом Майбахом... Вы, как и я, от одного упоминания фамилий слышите тигровое урчание всемирно известных марок автомобилей? Так вот, они основали собственную фирму, которая к 1885 году довела двигатель Даймлера до готового образца.

Оставалось лишь найти подходящую машину для его установки. И Готлиб не нашел ничего лучшего, чем... велосипед. Вот это чудо с двигателем внутреннего сгорания он и запатентовал под ужасающим названием «Повозка для верховой езды с керосиновым двигателем».

Но патент мог бы так и остаться на бумаге, если бы в дело не включился сын изобретателя — Адольф Даймлер, который собрал первый экземпляр прадедушки мотоцикла. На поездку отважился Майбах. Его долго не было. После возвращения Вильгельм воскликнул:

Это не машина, это костедробилка. Я вас поздравляю!

Но время расставило все по своим местам, и нынешние блестящие хромом и высокотехнологичные мотоциклы напоминают ту «керосиновую повозку» и «костедробилку» лишь конструкцией.

Куда сходить

Культура

— Любителей проводить досуг с пользой и в кампании интересных людей, наверняка заинтересует очередная интеллектуальная игра PubQuiz. Команда до восьми человек, 8 раундов по 10 вопросов в каждом. Нужна предварительная регистрация. Munchen Pub, 19.30.

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В городе Чолпон-Ате продолжаются республиканские соревнования «Манас оюндары». Они проводятся раз в четыре года. В программе турниры по алышу, кок-бору, кыргыз курешу, ордо, салбууруну, тогуз-коргоолу и эр энишу.

— Для любителей шахмат — соревнования на Кубок посла Узбекистана в Кыргызстане. Они посвящены Дням независимости наших республик.

Какие еще соревнования и турниры проходят в эти дни, в нашем «Спортивном календаре».

А это будет интересно журналистам и экспертам:

09.30 — суд по делу Аиды Саляновой. Ленинский районный суд.

10.00 — суд по делу Садыра Жапаров. Бишкекский городской суд.

10.00 — пресс-конференция «Учетная ставка НБ КР». Агентство «Кабар».

10.00 — круглый стол «Обсуждение инициативы НБ КР об электронных деньгах в Кыргызстане». Представители коммерческих банков, сотовых операторов страны и НБ КР. Пресс-центр Sputnik Кыргызстан.

11.00 — молодежная дискуссия на тему: «Приоритетные пути развития, трансформации экономики и общества Кыргызстана. Предвыборные ожидания молодежи». Отель «Плаза» (малый зал) .

11.00 — круглый стол «Сотрудничество Кыргызстана и Узбекистана в решении пограничных вопросов, как фактор расширения экономического взаимодействия». Пресс-центр «Вечерний Бишкек».

12.00 — пресс-конференция «Нововведения в системе образования КР в предстоящем учебном году». Министр образования расскажет о готовности школ к новому учебному году и о нововведениях. Пресс-центр Sputnik Кыргызстан.

13.30 — премьер-министр Сапар Исаков примет участие в церемонии открытия нового административного здания ОсОО «Газпром Кыргызстан». Мероприятие пройдет по адресу: улица Токомбаева, 23/2.

14.30 — открытый конкурс на право заключения договора аренды государственного помещения госпредприятия «Санаторий «Иссык-Куль Аврора». Фонд управления государственным имуществом.

15.00 — суд по иску Бирликского айыл окмоту Кадамджайского района об отмене постановления поселковой управы Айдаркена об узаконивании земельных участков 257 членов садового хозяйства «Алмазар». Верховный суд.

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