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Общество

Президент Узбекистана приедет в Кыргызстан на следующей неделе

На следующей неделе ожидается приезд президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан. Об этом на встрече с жителями села Ынтымак Узгенского района Ошской области сказал глава государства Алмазбек Атамбаев.

По его словам, у него сложились хорошие отношения с главой соседнего государства. «Две недели назад встречались премьер-министры Кыргызстана и Узбекистана, пришли к соглашению по 84 процентам границ, есть продвижения», — сказал он.

Фактом улучшения кыргызско-узбекских отношений Алмазбек Атамбаев считает приезд главы правительства Узбекистана, который состоялся впервые за последние 26 лет.
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