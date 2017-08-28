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Общество

Адвокат просит оправдать 11 из 12 сторонников Жапарова

Адвокат Шарабидин Токтосунов попросил оправдать 11 из 12 подсудимых по делу сторонников Садыра Жапарова.

По словам Токтосунова, вина 11 подсудимых не была доказана. В их действиях нет состава преступления. Двенадцатому подсудимому Чынгызхану Кожогелдиеву, вина которого была доказана видеоматериалами, где видно, как подсудимый выбивает стекла милицейского автобуса, Токтосунов просит смягчить наказание, учитывая, что у подсудимого семеро детей и действовал он не из хулиганских побуждений, а для того, чтобы спастись от побоев милиционеров.

Напомним, 12 сторонников экс-депутата Садыра Жапарова, задержанных на митинге в его поддержку 25 марта 2017 года, обвиняются в хулиганстве, сопротивлении власти и умышленном уничтожении чужого имущества.
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