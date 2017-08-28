Перевести на безналичку выплату госпособий предлагает Минсоцразвития

Перевести выплату государственных пособий, компенсаций и других социальных выплат в безналичной форме на национальную платежную карту «Элкарт» любого коммерческого банка в обязательном порядке предлагает Министерство труда и социального развития.

Проект постановления вынесен на общественное обсуждение. Документ подготовлен в целях реализации плана мероприятий по внедрению антикоррупционной модели управления.

Предусмотрено исключение для определенной категории получателей соцвыплат: лиц с ограниченными возможностями здоровья, участников и инвалидов Великой Отечественной войны; награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и других. А также в случаях, когда в населенном пункте, в котором проживает получатель пособия, не существует структурных подразделений коммерческих банков или банкоматов.

«Элкарт» — национальная платежная система расчетов банковскими платежными картами, которую выпускают все коммерческие банки КР.

Оператором «Элкарт» является ЗАО «Межбанковский процессинговый центр», объединяющий все банки в единое платежное пространство.