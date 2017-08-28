Обвинение просит сторонникам Садыра Жапарова от 5 до 8 лет лишения свободы

Обвинение просит осудить сторонников Садыра Жапарова на сроки от пяти до восьми лет. Сегодня в суде по делу сторонников экс-депутата начались прения сторон.

Подсудимым Абдыманапу Бегишеву, Сабыру Жапарову, Рустаму Жапарову, Байгазы Казиеву, Калыбеку Жапарову, Айдынбеку Шамшидин уулу, Эркланбеку Тагаеву, Жаныбаю Женишбекову, Улану Усупову, Адылу Исаеву и Анарбеку Бегишеву прокурор попросил назначить наказание в виде лишения свободы в колонии усиленного режима сроком на 5 лет. А Чынгызхану Кожогелдиеву — на 8 лет.

По словам прокурора, вина подсудимых доказана показаниями сотрудников милиции, которые признаны потерпевшими, и видеоматериалами. Доказательством вины, по мнению прокурора, является и видео, где отчетливо просматривается, что некоторые подсудимые стояли у железного ограждения, за которым находился милицейский кордон.

Напомним, 12 человек задержаны на митинге в поддержку Садыра Жапарова 25 марта 2017 года. 11 человек находятся в СИЗО, и в зал суда их доставляют под конвоем. Одного освободили под подписку о невыезде. Они обвиняются в хулиганстве, сопротивлении власти и умышленном уничтожении чужого имущества.