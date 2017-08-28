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Общество

Минобраз перевыполнил план по подключению школ к Интернету

Министерство образования и науки перевыполнило план по подключению школ к Интернету. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

По их данным, в настоящее время подключено 715 школ. «В оставшихся 60 завершают ремонтные работы или идет строительство новой школы. В последнем случае школы просят провести Интернет в новые здания, а не в старые», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в стране ведется работа по подключению 765 школ к Интернету, 70 процентов из них обещали подключить к Сети к началу нового учебного года, а оставшиеся 30 процентов — к ноябрю 2017 года.

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