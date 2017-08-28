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Общество

Кыргызстан на 4-м месте среди стран бывшего СССР по Индексу принятия мигрантов

Кыргызстан на четвертом месте с результатом  4,59 среди постсоветских стран по Индексу принятия мигрантов (Migrant Acceptance Index). Об этом сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на Международную социологическую службу Gallup.

Уточняется, что лучше всего среди стран бывшего СССР к мигрантам относятся в Армении — ее индекс превышает средний общемировой и составляет 5,78 пункта, а хуже — в странах Балтии.

По информации, в 138 странах мира респондентов просили выразить свое отношение к трем ситуациям:

а) иммигранты живут в вашей стране; 

б) иммигрант становится вашим соседом;

в) иммигрант женится на вашей близкой родственнице/иммигрантка выходит замуж за вашего близкого родственника.

Варианты ответа: «это хорошо» (3 балла), «это плохо» (0 баллов), «это зависит...» (1 балл), «не знаю/нет ответа» (1 балл). Значит, если бы все респонденты в одной стране ответили на все вопросы «это хорошо», страна получила бы максимальный Индекс принятия мигрантов — 9 баллов.

После Армении на втором месте из бывших советских республик расположился Туркменистан с индексом в 5,36, а замыкает тройку Узбекистан с индексом 4,9.

Далее идут Кыргызстан — 4,59, Азербайджан — 4,34, Казахстан — 4,28, Молдова — 3,8, Беларусь — 3,38, Украина — 3,15, Грузия — 3,05, Россия — 2,6 пункта.

Согласно исследованию, индекс Литвы составляет 2,72 пункта. На втором месте Эстония — 2,37, на третьем Латвия — 2,04.

В общемировом рейтинге лидируют Исландия (8,26), Новая Зеландия (8,25) и Руанда (8,16).

«Наиболее же негативно настроенными к мигрантам странами являются Македония (1,47), Черногория (1,63) и Венгрия (1,69)», - говорится в сообщении. 
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