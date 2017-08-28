Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Потихоньку просыпаемся. За окном понедельник, а это значит, что новая неделя не ждет, пора с головой уйти в трудовые будни. Радует одно: на этой неделе работать нам всего три дня. Зарядились позитивом? Тогда поехали!

В Бишкеке сегодня, 28 августа, +31 и без осадков. Последние дни лета: давайте наслаждаться. Скоро страна разделится на два лагеря. Нет-нет, мы не про выборы. Но совершенно точно появятся те, кто будет радоваться дождю и прохладе, и все остальные. Мы пока не определились, к кому примкнуть.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке не будет света в следующих районах:

— 9.00–19.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Наманганская, Коллекторная, Адырская), улицы Осмонкула, Фрунзе, Ереванская, Огонбаева, Саратовская, Комсомольская, Пионерская, Чебоксарская, Шайыр, пересечение проспекта Жибек Жолу и улицы Суюнбаева (район кинотеатра «Иссык-Куль»), Чуйская областная больница;

— 9.00-17.00 — микрорайон «Тунгуч», 3, проспекты Айтматова, Чуй, 128, улицы Боталиева, Кызыл-Кийская, Тихвинская, Васильева, Серпуховская, Тверская, Ильменская, Сельповская, Ш.Руставели, Славянская, Юдахина, жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй-56), «Ынтымак», переулки Дарханский, Измайловский, Сарууйский, Ужгородский, Кокчетавский.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Газа не будет:

- в районе, ограниченном улицами Чокморова, Табышалиева, Боконбаева, Турусбекова.

Перекрытые дороги

Из-за ремонта теплосетей в Бишкеке по-прежнему перекрыты:

— Калыка Акиева — от Токтогула до Киевской;

— Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

На сегодня в рамках проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека» дорожно-строительные работы ведутся на 32 городских улицах. Закрыты для проезда транспорта, например:

— Элебесова — от таможенного терминала до Северной объездной в жилмассиве «Келечек».

— Токомбаева — от 12-го микрорайона до Шабдана Баатыра (с мостом).

— Льва Толстого — от Чолпон-Атинской до Ауэзова.

С полным списком перекрытых из-за ремонта дорог можно ознакомиться здесь.

Люди, которые меняли мир

28 августа родились два человека, талант которых оставил глубокий след в истории литературы. Все мы хотя бы раз в жизни брали книги этих авторов. Итак, первый, о ком пойдет речь сегодня, — Иоганн Вольфганг Гете. Он родился 28 августа 1749 во Франкфурте-на-Майне.

Иоганн рано начал читать, к семи годам уже знал латынь и греческий. В 16 лет Гете отправляется в Лейпцигский университет, на юридический факультет. Учеба на юриста его не привлекла, ведущим интересом Гете были литература и искусство, и вскоре он уезжает домой. Затем он становится студентом Страсбургского университета. Там в силу своей любознательности Гете увлекается медициной, много читает, изучает естественные науки.

В 1769 году Гете издает первую книгу своих стихов. Вскоре он становится одним из идеологов литературного движения «Буря и натиск», ставшего популярным в Германии, которое считало главной задачей автора создание в образе героя волевой, сильной личности.

Иоганн Гете не любил великосветских приемов, никогда не был ни в Париже, ни в Лондоне. Его женой стала не дворянская особа, а обыкновенная цветочница Христиана Вульпиус. В 1795-1796 годах Гете пишет роман «Годы учения Вильгельма Мейстера». В 1808 году выходит первая часть трагедии «Фауст» — вершины творчества Гете. Над ее продолжением Иоганн Гете работал до конца своей жизни.

Вместе с тем Гете был не только великим писателем и поэтом, но и естествоиспытателем. Им был выполнен ряд работ по сравнительной морфологии растений и животных, по физике, геологии и минералогии, медицине.

А еще в этот день родился советский писатель-фантаст Аркадий Стругацкий. Произошло это 28 августа 1925 года. Он появился на свет в городе Батуми, затем жил в Ленинграде. В конце января 1942 года вместе с отцом был эвакуирован из блокадного Ленинграда. Во время переезда чудом выжил — единственный из всего вагона.

Почти все художественные произведения написаны в соавторстве с младшим братом, Борисом Стругацким. В 1958 году вышли их первые рассказы («Извне», «Спонтанный рефлекс»), в 1959 году — повесть «Страна багровых туч». Всего опубликовано 25 романов и повестей, рассказы, несколько сценариев.

Кстати, вы можете прослушать аудиоверсию одной из работ братьев Стругацких «Попытка к бегству». Читает Эммануил Виторган.





Памятные даты

167 лет назад, 28 августа 185-го, В немецком городе Веймаре состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». В основу сюжета положена народная легенда о прекрасном рыцаре, приплывающем к людям неведомо откуда, в ладье, запряженной лебедем, чтобы избавить от смертельной опасности всеми покинутую и преследуемую девушку.

Герой спасает ее от врагов и берет в жены. Много лет живут они счастливо, но неожиданно возвращается лебедь, и незнакомец исчезает так же таинственно, как и появился.

Меньше слов, больше музыки!

В 2011 году министру по делам молодежи КР Алисбеку Алымкулову за участие в апрельской революции 2010 года, драматургу Бексултану Жакиеву за выдающийся вклад в духовную культуру кыргызского народа, высокую гражданскую позицию в творческой и общественной деятельности, кыргызскому нейрохирургу Муталипу Мамытову присвоены звания «Герой Кыргызской Республики».

праздников — Ци Си

А в Китае сегодня один из самых романтичных традиционных китайских. Он отмечается вечером 7-го дня 7-го месяца по традиционному Лунному календарю. Отсюда еще одно название — Фестиваль двойной семерки.

Праздник Ци Си тесно связан со сказанием о Пастухе и Ткачихе — трогательной историей любви, дошедшей до наших дней с незапамятных времен. В период династии Сун (960–1279) и династии Юань (1206–1368) в столице устраивались шумные ярмарки, на которых продавались специальные подарки и вещи к празднику Ци Си. Сегодня он популярен у молодых пар, которые отмечают его как эквивалент Дня всех влюбленных.

И еще немного про любовь. В 1968 году сингл The Doors — «Hello, I Love You» продан в количестве одного миллиона копий.





Куда сходить

Это будет интересно журналистам и экспертам:

— 9.00, City hotel Bishkek — круглый стол «Центральноазиатское сотрудничество как основа безопасности Евразии»;

— 14.00, ресто-клуб Canto — премьера новой песни «Кун тумар» Гулизы Талиповой;

— 16.00 — суд по делу Зулпукара Сапанова.

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