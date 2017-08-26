Процесс по делу Садыра Жапарова в городском суде начнется 29 августа

Процесс по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова в Бишкекском городском суде начнется 29 августа. Об этом ИА «24.kg» рассказали адвокаты обвиняемого.

Садыру Жапарову судья Первомайского районного суда Эмиль Кайыпов назначил наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году.

Он обвинялся по статьям 234 (хулиганство), 341 (сопротивление власти), 227 (взятие заложника) и 113 (угроза убийством) УК КР. Садыр Жапаров оправдан по трем статьям, а осужден по статье 227 (захват заложника) УК КР.