МИД просит кыргызстанцев в США быть осторожными из-за урагана «Харви»

Министерство иностранных дел КР в связи с надвигающимся к восточному побережью США ураганом «Харви» и объявленным чрезвычайным положением в ряде округов штата Техас рекомендует всем гражданам Кыргызстана отказаться от поездок в этот регион Америки, а проживающим там — неукоснительно следовать рекомендациям местных властей об эвакуации до полной нормализации ситуации.

Ураган «Харви», который может стать самым крупным за последние 12 лет на территории США и повлечь за собой жертвы и разрушения, приблизился к побережью в ночь с пятницы 25 августа на субботу 26 августа 2017 года.

Контактный номер телефона Посольства КР в США (для чрезвычайных ситуаций) +1 (202) 256-2924 доступен для граждан КР круглосуточно.