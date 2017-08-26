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Общество

МИД просит кыргызстанцев в США быть осторожными из-за урагана «Харви»

Министерство иностранных дел КР в связи с надвигающимся к восточному побережью США ураганом «Харви» и объявленным чрезвычайным положением в ряде округов штата Техас рекомендует всем гражданам Кыргызстана отказаться от поездок в этот регион Америки, а проживающим там — неукоснительно следовать рекомендациям местных властей об эвакуации до полной нормализации ситуации.

Ураган «Харви», который может стать самым крупным за последние 12 лет на территории США и повлечь за собой жертвы и разрушения, приблизился к побережью в ночь с пятницы 25 августа на субботу 26 августа 2017 года.

Контактный номер телефона Посольства КР в США (для чрезвычайных ситуаций) +1 (202) 256-2924 доступен для граждан КР круглосуточно.
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