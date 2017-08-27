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Общество

28 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–19.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Наманганская, Коллекторная, Адырская), улицы Осмонкула, Фрунзе, Ереванская, Огонбаева, Саратовская, Комсомольская, Пионерская, Чебоксарская, Шайыр, пересечение проспекта Жибек Жолу и улицы Суюнбаева (район кинотеатра «Иссык-Куль»), Чуйская областная больница;
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Тунгуч», 3, проспекты Айтматова, Чуй, 128, улицы Боталиева, Кызыл-Кийская, Тихвинская, Васильева, Серпуховская, Тверская, Ильменская, Сельповская, Ш.Руставели, Славянская, Юдахина, жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй-56), «Ынтымак», переулки Дарханский, Измайловский, Сарууйский, Ужгородский, Кокчетавский.

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — жилмассив «МТФ-2», села Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Садовая, Пушкина, Кондучаловой), Таш-Дебе (улицы Школьная, Октябрьская, Средняя, Больничная, Киргизская, Бегелдинова), Виноградное, Полевое, Аламудун (улицы Панфилова, Иваницина, 61, 62, переулок Чуй) , Лесхоз, Тендик, Беловодское (улицы Ломоносова, Железнодорожная, Красноармейская, Щорса, Линейная, Красина), Сокулук (улицы Фрунзе, Степная), Арал (улицы Картанбаева, Чолпон, Береке), Джаны-Пахта (улицы Садовая, Больничная, Восточная, Школьная), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Южная, Первомайская, Ленина), Торт-Куль (улица Западная);
  • город Кара-Балта (улицы К.Маркса, Тоголока Молдо, Тельмана, Пограничная);
  • 9.00-18.00 — села Социалчи (улицы Казабаева, Жакыпова, Шопокова, Токтогула, Шолохова), Гагарина (улицы Советская, Мичурина).

В Иссык-Кульской области:

  • 10.00-14.00 — села Саруу, Дархан, Жениш, Конур-Олон, Кол-Тор, Торт-Кул, Эшперов, Кара-Коо, Талды-Суу, Сары-Добо, Бирлик, Ичке-Суу.

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 — села Барын, Межколхоз, Аэропорт, Тутзар, Мундуз, Гулистан, Кызыл-Сай, Айрыма, Вахым.
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