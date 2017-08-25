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Общество

26 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–19.00 — улицы Ахунбаева, 96, 96а, 98, 98а, 100; Малдыбаева, 26; Тыныстанова, 10.

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — жилмассив «МТФ-2», села Лесхоз, Тендик, Джаны-Джер (улицы Шопокова, Кирова), Новопавловка (улицы Крупской, Гоголя), Джаны-Джол;
  • 8.30-17.00 — села Калдык, Кара-Дебе.

В Баткенской области:

  • 9.00–17.00 — сельские управы Бирдик, Марказ, Масалиев, Халмион.
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