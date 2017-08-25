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Общество

Кыргызстан потерял 30 процентов ледников. И продолжает терять

«По некоторым научным данным, ледниковый запас Кыргызстана уменьшился на 30 процентов, и, по прогнозам, до конца XXI века страна может потерять еще 70 процентов от оставшихся ледников», — заявил заместитель министра экономики Кыргызстана Данияр Иманалиев, выступая на международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем.

По его словам, из-за сокращения ледников нехватка пресной воды будет не только в Центральной Азии, но и во многих частях земного шара.

Касаясь темы форума, заместитель министра отметил, что в Кыргызстане стремительно уменьшается ареал обитания снежного барса, что связано с сокращением питательной среды животного, которая неразрывно связана с вопросами охраны окружающей среды.

«В этой связи Кыргызстан ведет работу по вовлечению в глобальные движения в защиту окружающей среды и развития «зеленой» экономики», — сказал Данияр Иманалиев.

Он отметил, что в стране уже существуют проекты по «зеленым» инвестициям — капельное орошение, выращивание органической сельхозпродукции.

В Бишкеке 24-25 августа 2017 года проходит международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем. В нем участвуют делегаты из 12 стран, где обитает снежный барс.
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