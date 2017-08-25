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Общество

Процесс по делу сторонников Жапарова отложен. Поменялся прокурор

Процесс по делу сторонников бывшего депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова отложили из-за того, что к делу приступил другой прокурор. Прежний уехал на похороны отца.

Судья Первомайского районного суда Марат Сыдыков удовлетворил ходатайство заменяющего гособвинителя об отсрочке рассмотрения дела, чтобы дать время ознакомиться с ним, несмотря на то что адвокаты подсудимых устроили скандал.

Напомним, 12 человек задержаны на митинге в поддержку Садыра Жапарова 25 марта 2017 года. 11 человек находятся в СИЗО, и в зал суда их доставляют под конвоем. Одного освободили под подписку о невыезде.
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