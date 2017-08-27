Неделя-24. Что вы могли пропустить

В Кыргызстане произошла ротация премьер-министров. В начале недели в отставку подал Сооронбай Жээнбеков. В тот же день Алмазбек Атамбаев отставку принял, а ЦИК зарегистрировал бывшего главу правительства кандидатом в президенты.

А уже в пятницу Кыргызстан получил новое правительство, которое возглавил теперь уже бывший руководитель аппарата президента Сапар Исаков.

Кстати, перед уходом в отставку Сооронбай Жээнбеков подписал постановление об увеличении с 1 октября пенсий. Как подчеркнул председатель Социального фонда Тенизбек Абжапаров, средний их размер после этого достигнет 5 тысяч 517 сомов.

О самых заметных и важных темах уходящей недели в традиционном обзоре ИА «24.kg».

Нацбанк попал под мобильный удар

Мобильные операторы Кыргызстана решили осваивать новый для себя рынок электронных платежей. Клиентская база есть, поддержка правительства тоже. Но этого неожиданно оказалось мало. Хотя переговоры между правительством, Нацбанком и мобильными операторами о выходе последних на рынок финансовых услуг начались еще полтора года назад, и по их итогам вроде бы достигли консенсуса. Но неожиданно против выступил НБ КР. Подробнее о проблеме в материале «Мобильная коммерция. Кыргызстану не предлагать».

Из жизни не капризной оперной примы

Фото из личного архива. Оксана Шутова в роли Татьяны Лариной пишет письмо Евгению Онегину

Оксана Шутова — солистка Театра оперы и балета — сразу предупредила: ее ответы меня удивят, ибо на сцене блистать она стала скорее благодаря случаю, нежели велению судьбы. В семье Оксаны вообще нет музыкантов. А папа и вовсе был категорически против того, чтобы дочурка посвятила себя столь легкомысленному, по его мнению, занятию. О том, как она стала солисткой театра, что ей еще пришлось преодолеть на пути к мечте, она поведала в рубрике «Мои 24».

Президентские выборы. Будь готов!

Предвыборная кампания в Кыргызстане набирает обороты. Буквально через дней двадцать на нас обрушится поток агитации. А пока же идет подготовка, в том числе и самих избирателей. Президентские выборы будут проводиться с применением биометрических данных. ИА «24.kg» подготовило памятку, что нужно знать гражданам страны, намеревающимся участвовать в голосовании.

«Железные» люди Кыргызстана

Фото из архива Никиты Рыжих. На открытом чемпионате по триатлону, дистанция «олимпик». Иссык-Куль, июнь 2017 года

Никита Рыжих в триатлоне два года, но может похвастать достижением: он первым из кыргызстанцев заслужил право выступить в финале чемпионата мира Ironman 70.3, который пройдет 10 сентября в США. «Долго искал подходящий для себя вид спорта. Хотелось чего-то более трудного, чем обычный бег. Узнав про Ironman, подумал, что это интересно и далеко не каждый человек сможет его покорить», — рассказал спортсмен в интервью ИА «24.kg».

Недетские проблемы детей

При изучении документов, попавших в распоряжении редакции ИА «24.kg», нам показалось, что ситуация носит сугубо семейный характер. Однако при более тщательном их изучении мы вновь убедились: наши госслужащие в обход закона могут вывезти из страны или ввезти в нее кого угодно. И не только человека, а все, что потребуется. Подробнее в материале «Почти легальный киднеппинг, и чем он грозит государству».

Айнура после развода с мужем решила сдать двух детей в интернат. Это она объяснила финансовыми сложностями. Муж не помогает... И это только один пример, как дети в Кыргызстане оказываются на попечении государства. В итоге в различных интернатных учреждениях сейчас около 9 тысяч маленьких кыргызстанцев, и только 435 из них — это сироты! Подробнее о проблеме в материале «Детей — в семьи, деньги — в бюджет».

Когда радость победы сильнее боли

Фото из архива Бусурманкула Абдибаит уулу. Радость победителя

Наш герой — один из самых ярких, амбициозных и популярных бойцов Кыргызстана. Действующий чемпион мира по кулатуу эртаймаш (WEF). Быстрыми шагами движется к дебюту в UFC — ведущей мировой организации, проводящей турниры по ММА. Бусурманкул Абдибаит уулу рассказал ИА «24.kg», как складывается для него сезон-2017, когда увидим его в UFC, и поделился секретами мастерства.

Кулинарные изыски Кыргызстана

В настоящее время кыргызская кухня ассимилировалась с национальными блюдами народов мира так, что сложно сказать, чья где еда. Но есть в Кыргызстане отдельные продукты, которые напрямую связаны с тем или иным городом или областью. ИА «24.kg» предлагает отправиться в кулинарное путешествие по областям страны.

Что испугало немку на кыргызском тое

Фото Луис Бэхтольд. Прогулка с сыном на бульваре Эркиндик, Бишкек

Аспирантка Луис Бэхтольд впервые приехала в Кыргызстан в 2010 году. Попутешествовав по стране, решила написать свою научную работу здесь. По профессии она этнограф. В поисках материала поехала в отдаленное село Джалал-Абадской области, где прожила около года. Тема ее первой научной работы касалась тоев, тема второй — родственных связей. Своими впечатлениями о нашей стране она поделилась c ИА «24.kg».

Что читают на досуге кавээнщики

Очередным Гостем нашей рубрики «Топ-5 книг» стал бессменный президент и ведущий ОО «КВН Кыргызстана», а с недавних пор и.о. председателя ОО «Армянская диаспора «Арарат» в республике Евгений Акопян. И среди его любимых произведений не только юмористы и сатирики.